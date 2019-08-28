Türkiye, Rusya ile Ortak Uzay Uydusu Geliştirebilir

Rusya Uzay Politikası Enstitüsü Başkanı İvan Moiseyev, Türkiye’nin uzay alanında ilk adımlarını atmakta olduğunu ve bu alanda Rusya ile ile işbirliğinin Türkiye açısından faydalı olacağını söyledi.

Sputnik’e açıklamalarda bulunan Moiseyev, "Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin’in bugün MAKS Fuarı’nda söylediği gibi, Rusya ve Türkiye farklı alanlarda işbirliği geliştiriyor. Türkiye, Rusya’nın kozmonot eğitim merkezinin yardımıyla UUİ’ye kendi kozmonotunu gönderebilir. Roscosmos ayrıca Türk uydularını gerekirse Rus uzay üslerinden fırlatabilir. Bu standart bir süreç, burada zor bir şey yok.” diye konuştu.

İki ülkenin uzay alanındaki işbirliğinin temelleri açısından bunun sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Moiseyev, “Detaylar ve daha derin işbirliği, bu alandaki diğer olası projeler, Türkiye’nin uzay endüstrisini geliştirme hedeflerine özel olarak değerlendirilmeli. Türkiye’nin ortak uydu geliştirmeye özek ilgi göstereceğini düşünüyorum, misal Rusya ve Belarus’un yaptığı gibi. Rusya’nın bu konuda büyük deneyimi var ve Türkiye bu deneyimden yararlanabilir.” dedi.

Dünya çapında yeni uzay ajanslarının kurulmasına yönelik bir eğilim olduğuna değinen Moiseyev, “Türkiye de uzay ajansı açtığına göre, Roscosmos ile ortak anlaşmalar imzalanabilir. Uzay alanında faaliyet gösteren kurumlar ve üniversiteler arasında anlaşma sağlanabilir. Bu yönde karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği fırsatı doğuyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin de Rusya’nın Türkiye ile uzay teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu söylemişti. Ayrıca Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı ziyareti sırasında Rozogin, Cumhuriyet'in 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) bir Türk astronot gönderme önerisinde bulundu.