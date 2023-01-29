Türkiye'nin Rüya Mesleği Belli Oldu!

ABD merkezli finans şirketi Remetly, Google aramaları kapsamında ülkelerdeki en çok arzulanan "rüya mesleği" belirledi. 2021-2022 yılları arasındaki "... nasıl olunur?" sorgulamalarına göre derlenen veriler, ülkelere göre sıralanarak haritaya yerleştirildi.

960,360 arama hacmine sahip olan "Nasıl pilot olunur?" sorusuyla birlikte dünyada en çok tercih edilen "rüya meslek" olarak pilotluk öne çıktı. Öte yandan YouTuber, Influencer ve yazılımcı gibi seçeneklerin de listede yer alması, dijital çağ dönüşümünün etkilerini gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Rüya Mesleği: Aktörlük

Remetly'nin araştırmalarına göre Türkiye'deki rüya meslek, aktörlük olarak belirlendi. Türkiye, bu alanda yalnızca Avusturya ile aynı konumda yer aldı. Oyunculuk, dünya çapında en çok aratılan 6. meslek oldu.

Öte yandan pilotluk mesleği, Kanada, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın da yer aldığı 25 ülkede en çok aratılan meslek olarak karşımıza çıktı.

Ayrıca yazarlık da dünya çapında en çok aratılan ikinci meslek oldu. Ülkelerin kültürlerine göre kendi rüya mesleklerini belirlediklerini görebileceğimzi dağılımda Arap dünyasında yazarlık ve şairliğin hakim olduğu görülebilirken, Afrika kıtası için dansçılık önemli bir seçenek olarak öne çıktı.

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