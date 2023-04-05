Türkiye'de Samsung Galaxy S23 Serisi Ön Satışlarında Rekor!

Samsung, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki en yeni Galaxy S23 Serisi üyeleri olan S23, S23+ ve S23 Ultra'nın ön satış döneminde en çok sipariş alan ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bu durum Türkiye'nin Galaxy S23 Serisi ile satış oranlarını yıllık bazda en çok artıran pazar olmasını sağladı.

Galaxy S23 Serisi, Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü akıllı telefon serisi olarak tanımlanıyor. Kamera sistemi, neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak en ince detayları bile yakalayabilecek şekilde geliştirildi. Ayrıca Nightography özelliği Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'nın ön kamerasında da bulunuyor ve mükemmel selfie ve videoları edinmeye imkân tanıyor.

Galaxy S23 Serisi ile 5G İmkânı

Samsung ayrıca 5 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda Galaxy S23 Serisi cihazlarda kullanıma açılacak olan Türkiye'nin ilk 5G hizmetini de duyurdu ancak 5G hizmeti şimdilik sadece İstanbul Havalimanı'nda kullanıma açık olacak. Samsung'un planlarına göre 2023 sonuna kadar 5G'nin Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 cihazlarda da kullanımına açılması bekleniyor.

Samsung'un özel olarak geliştirdiği Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy Mobil Platformu, uzun ömürlü ve 5000mAh varan güce sahip piliyle (S23 Ultra) görülmemiş bir performans sunuyor. Ayrıca Galaxy S23 Ultra'nın grafik performansı %40 daha hızlı ve cihazda kullanılan yapay zekâ performansıyla, pil gücünün dengelenmesi için %40'ın üzerinde optimizasyon sağlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.