Türkiye'de SAT-2 Şap Virüsü Tehlikesi: Hayvan Pazarları Kapatıldı!

Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olarak kabul edilen Erzurum'daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, SAT-2 tipi şap virüsü tehlikesi nedeniyle kapatıldı. Diğer illere yapılacak olan hayvan sevkiyatları da hızla alınan kararla birlikte durduruldu.

Türkiye'nin birden fazla ilinde hayvanlarda tespit edilen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu karar neticesinde ülke genelindeki birçok hayvan pazarı kapatıldı. Bu pazarlardan farklı pazarlara ve illere gerçekleştirilecek sevkiyatlar da durduruldu.

Alınan tedbirler neticesinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı ve en büyük önlem de Avrupa'nın en büyük hayvan pazarı olan Erzurum'daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda alınıyor. Erzurum başta olmak üzere pek çok ilimizdeki hayvan pazarlarında dezenfekte çalışmaları başlatılırken, SAT-2 tipi şap virüsünün oldukça hızlı yayıldığı belirtiliyor.

Şap Virüsü En Son 60 Yıl Önce Görülmüştü

Konuya dair açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkemizin çoğu yerinde hayvanlarda şap hastalığı görülüyor. Bu hastalık şap türlerinden bir tanesi ve en son bu tür 1962 yılında ülkemizde görülmüş durumda. Bu hastalık için tarım bakanlığımız, il ve ilçe müdürlüklerimiz aşı geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu hastalık en son 60 yıl önce görülmesi nedeniyle henüz aşısı geliştirilmemiş durumdaydı şuanda bu yönde aşı geliştirilme çalışmaları yapılıyor. Aşı tamamlanana kadar ülkemizdeki 81 ilin tamamında hayvan hareketleri durdurulmuş durumda. Şap hastalığı çok hızlı yayılan bir hastalık olduğu için sevkiyatların durması, tüm hayvanların olduğu yerde kalması ve aşılamalar bitene kadarda bu şekilde bir çalışma yapılması gerekli."

Tedbirlerin ve gerekli aşılamalarından ardından 1 aylık süre içerisinde hayvan pazarlarının eski faaliyetlerine dönebileceğini belirten Yıldırım, bu virüsün yayıldığı takdirde büyük sorunlara yol açabileceğini ve bu nedenle aşılamalarda hızlanılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'na 4 ay gibi kısa bir süre kaldığını belirten Yıldırım, bu tedbirler ve aşılamalar zamanında tamamlanırsa hayvanların sevk edilebilir bir duruma gelebileceklerini belirtti.