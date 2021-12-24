Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobil Sayısı Açıklandı (2021)

Türkiye'de satılan elektrikli otomobil sayısı belli oldu. Kasım sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla elektrikli otomobil satışları yüzde 325,2 oranında artış yaşandı. Peki, bu yıl kaç adet elektrikli araba satıldı? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

2021'de Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobil Sayısı

AA'daki habere göre Türkiye'de bu yılın ilk 11 ayında 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken 45 bin 190 adet hibrit otomobil satıldı. Kasım sonu itibarıyla geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre hibrit otomobil satışları yüzde 121,8, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 325,2 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araçların toplam pazarı, bu yılın 11 ayında 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında artarak 675 bin 107 seviyesine ulaştı.

Türkiye'deki otomobil pazarında ocak ve kasım aylarında benzinli otomobiller 342 bin 438 adetlik satışla ilk sırada konumlandı. Dizel araba satışları ise 104 bin 217 adet ile ikinci sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları bu dönemde 45 bin 190'a ulaşarak önemli bir artış yaşadı.

Oto gazlı araba satışı 24 bin 34 adete ulaşırken elektrikli otomobil satışı ise 2 bin 415 adet ile listede yerini aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 272 bin 31 adet benzinli, 214 bin 72 adet dizel, 22 bin 344 oto gazlı, 20 bin 373 adet hibrit ve 568 adet elektrikli araba satılmıştı.

Geçtiğimiz yılın ocak ve kasım aylarında dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 40,4 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 20,1 seviyesine düştü. Aynı dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 51,4'ten yüzde 66,1 seviyesine yükseldi. Oto gazlı arabaların payı da yüzde 4,2'den yüzde 4,6 seviyesine çıktı.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 0,5'e yükselirken hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,8'den yüzde 8,7'ye yükseldi. 2030 yılına kadar 2 milyondan fazla elektrikli otomobilin trafikte olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı belirtildi.