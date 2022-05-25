Türkiye'de Şehirlere Göre Otomobil Başına Düşen Kişi Sayısı Açıklandı

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin 31 Aralık 2021 verilerine göre 84 milyonluk Türkiye nüfusunda, motorlu kara taşıtları Nisan 2022 verilerine göre kayıtlı 25 milyon otomobil sahibi bulunuyor.

Türkiye'de böylelikle otomobil başına düşen kişi sayısı da 6.1. Bu verileri şehir bazına döktüğümüzde otomobil başına düşen kişi sayısında ilk sırayı Ankara 3.4 kişi ile alıyor. Son sırada ise çarpıcı bir oranla 126 kişi ile Hakkari yer alıyor. Ankara'yı 4.4 ile Antalya ve Muğla, 4.7 ile Burdur, 4.8 ile Denizli takip ediyor. İstanbul ise listenin 6. sırasında 4.9 kişi ile yer alıyor.

Bu verileri en temel hâliyle yorumlamak gerekirse ülkemizde nüfusa orantılı en çok otomobil sahibi insan Ankara'da bulunurken, en az ise Hakkari'de bulunuyor. Şehirlerin dağılımına göz attığımızda neredeyse ardışık şekilde ilerleyen rakamlar özellikle doğu şehirlerine doğru giderek katlanmaya başlıyor, bu da ülkemizin doğu şehirlerinde otomobil sahibi olan kişilerin nüfusa oranla ciddi anlamda az olduğunu gözler önüne seriyor.

Listenin tamamı şu şekilde:

Türkiye'de Şehirlere Göre Otomobil Başına Düşen Kişi Sayısı

Ankara 3.4 Antalya 4.4 Muğla 4.4 Burdur 4.7 Denizli 4.8 İstanbul 4.9 Eskişehir 5.0 İzmir 5.1 Isparta 5.1 Kütahya 5.2 Uşak 5.2 Amasya 5.2 Nevşehir 5.3 Bolu 5.4 Balıkesir 5.5 Bursa 5.5 Kayseri 5.5 Çanakkale 5.6 Edirne 5.6 Kırklareli 5.7 Aydın 5.7 Kastamonu 5.7 Zonguldak 5.9 Karabük 5.9 Konya 6.0 Kırşehir 6.0 Aksaray 6.0 Mersin 6.1 Çorum 6.2 Osmaniye 6.2 Adana 6.2 Manisa 6.3 Bilecik 6.5 Bartın 6.5 Sakarya 6.6 Trabzon 6.6 Düzce 6.6 Sinop 6.6 Karaman 6.7 Kırıkkale 6.7 Tokat 6.7 Samsun 6.8 Sivas 7.0 Hatay 7.1 Niğde 7.1 Tekirdağ 7.2 Elazığ 7.4 Yalova 7.5 Kocaeli 7.6 Malatya 7.7 Erzincan 7.8 Kahramanmaraş 7.8 Afyonkarahisar 7.9 Gaziantep 8.2 Yozgat 8.3 Çankırı 8.7 Ordu 9.0 Rize 9.2 Artvin 9.6 Giresun 9.7 Adıyaman 11.7 Bayburt 12.1 Erzurum 12.2 Kilis 12.7 Gümüşhane 13.1 Tunceli 20.9, Şanlıurfa 22.4 Kars 22.9 Ardahan 24.7 Iğdır 31.1 Diyarbakır 32.2 Bingöl 32.2 Mardin 34.4 Batman 38.6 Van 41.3 Muş 43.4 Bitlis 43.5 Siirt 46.6 Ağrı 60.3 Şırnak 96.7 Hakkari 126

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