İngiltere'den Türkiye'ye Siber Güvenlik Teklifi: Müttefik Olmaya Hazırız

İngiltere ile Türkiye siber güvenlikte müttefik olabilir. İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Olga Maitland, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, müttefik olmaya hazır olduklarını söyledi. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

İngiltere ile Türkiye Siber Güvenlikte Müttefik mi Olacak?

AA'daki habere göre İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Olga Maitland, İngiltere’nin Türkiye ile bilgi paylaşmaya istekli olduğunu ve Türkiye’nin müttefik olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ulusal güvenlik ve savunma alanlarına yaklaşımda dünya çapında oldukça büyük bir değişim olduğunu söyleyen Maitland, önde gelen ülkelerin savunma ve siber güvenliğe çok ciddi bütçeler ayırdığını belirtti.

Birleşik Krallık’ın asker sayısını ilk etapta 83 bine, ardından 72 bine düşürdüğünü ifade eden Maitland, asker sayısı üzerinden tasarruf edilen bütçenin siber güvenlik alanında değerlendirildiğini, çünkü günün sonunda savaşın yalnızca çatışmalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda altyapılara yönelen kritik siber saldırıların söz konusu olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Maitland, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siber Güvenlik Merkezi kurmasını oldukça yerinde bulduklarını, İngilizlerin kesinlikle bilgi paylaşmaya istekli olduğunu söyledi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğunu belirten Maitland, yeni tip koronavirüs salgınının beraber hareket etme sürecini yavaşlattığını ancak İngiltere'nin Türkiye'ye olan ilgisinin devam ettiğini ve iki ülkenin iş birliğini sürdüreceğini ifade etti.

"Üzerimizde çok fazla tehdit var" ifadesini kullanan Maitland, açıklamasının devamında Türkiye'nin yalnız olmadığını, İngiltere'nin Avrupa Birliği dışında olması nedeni ile esnekliğe sahip olduğunu ve bunun Türkiye ile iş birliğinde avantaj sağladığını belirtti.

İngiltere Savunma ve Güvenlik Forumu Başkanı Maitland, insansız hava araçları (İHA) konusunda da oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Maitland, yaptığı açıklamada, İHA'ların modern savaşların bir parçası olduğunu ve sivil operasyonlarda önemli olduklarını söyledi.

İnsansız hava araçlarının ucuz ve fark edilmesi zor silahlar olduğunun altını çizen Maitland, İHA'ların keşif alanında çok iyi olduğunu ve aynı zamanda modern bir savunma mekanizmasına dönüşebileceklerini ifade etti.

Bir siber saldırı durumunda İHA'ların işlevsiz kalabileceğini söyleyen Maitland, insansız hava araçları yazılımlarının da korunması gerektiğini, bu sebepten ötürü Türk hükümetinin meseleyi doğru anladığını düşündüğünü açıkladı.