Türkiye, Siber Güvenlikte 20. Sıraya Yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Global Siber Güvenlik Endeksi verilerine göre Türkiye, Avrupa'da 22'nci sıradan 11'inci sıraya, dünya genelinde ise 175 ülke arasında 43'üncü sıradan 20'nci sıraya yükseldi." dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen "Siber Yıldız 2019 Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Turhan, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, iş hayatından gündelik yaşama kadar her alanda yeni imkan ve kabiliyetlere imkan sunduğu gibi, ülkeler arasındaki sınırları da ortadan kaldırdığını söyledi.

Turhan, Türkiye'nin siber alanda sorun yaşamaması, hiçbir vatandaşın ve kurumun zarar görmemesi için 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarına işaret ederek, bu amaçla BTK'nin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliği yaptığını bildirdi. Siber güvenlikte güçlü iş birliği mekanizmasıyla hareket edildiğinde pozitif sonuç alınabileceğini vurgulayan Turhan, "Bu nedenle BTK, bin 153 kurum ve kuruluşta, 3 binin üzerinde kayıtlı siber güvenlik uzmanıyla çalışıyor, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin daha güvenli olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla KamuNet-Kamu Sanal Ağı Projesi'ni yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Siber Güvenlikte Gelişiyor!

Turhan, siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun altyapının tesis edilmesini amaçlayan KamuNet'in, bugün 135 kurumun katıldığı güvenli ağ haline geldiğini anlatı. Bakanlıkça belirlenen asgari güvenlik gereksinimlerini karşılayan kurumların, kapalı güvenli ağa dahil edilerek aralarındaki veri alışverişini güvenli biçimde sağladığını ifade eden Turhan, siber güvenliği sağlamanın sadece kamusal alanda alınacak önlemlerle olmayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin bu alanda yaptığı sıçramayla Almanya, Danimarka ve İtalya gibi önemli ülkeleri geride bırakmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Turhan, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin "Global Siber Güvenlik Endeksi" raporunda "Siber Yıldız Yarışması"na da özel bölüm ayrıldığını ve yarışmanın dünyadaki örnek uygulamalar arasında gösterildiğini söyledi.

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