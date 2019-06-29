Türkiye Siber Güvenlikte Yeterli Donanıma Sahip Mi?

Türkiye son dönemlerde siber alanda en çok saldırıya açık ülkeler içerisinde yer alıyor. Yapılan yeni bir araştırma, bu tablonun daha da ürkütücü olduğunu ortaya koydu. VMware tarafından Forbes Insight işbirliği ile gerçekleştirilen bu araştırmalar, bakın bizlere ne söylüyor? İşte haberimizin detayları.

Avrupa Afrika ve Ortadoğu'daki iş insanları genellikle siber güvenlik önlemlerine çok fazla önem göstermezler. Yapılan bu araştırmada, iş insanlarının sadece %25'i siber güvenlik önlemlerini aldıklarını ifade ettiler. Bu rakamı arttıran daha çok Avrupalı şirketlerdi. Avrupalı şirketler siber güvenlik konusunda daha fazla önem verse bile, Afrika ve ve Ortadoğu ülkeleri maalesef sınıfta kaldı.

Siber güvenlik önlemleri Türkiye'de yeterli değil

Yapılan bu araştırmada şirketlerin siber güvenlik önlemlerini fazlalık olarak gördüğü ortaya çıktı. Zaten siber güvenlik önlemlerinin alındığı programların büyük bir bölümü eski. Ayrıca iş insanlarının %70’i daha çok muhtemel sorunlar için güvenlik araçları satın alıyor.

Siber güvenlik alanı daha fazla para harcayarak etkili olabileceğiniz bir alan değil. Eğer siber alanda daha güvenli bir ortam oluşturmak istiyorsanız, mutlaka güvenlik önlemlerini düzenli olarak almanız gerekiyor. Aksi taktirde, alacağınız bütün güvenlik önlemleri havada kalacaktır.

Türkiye'deki şirketlerin sadece %17'si siber saldırı olması durumunda insan kaynağının hazır olduğunu ifade ediyor. Bu bile tablonun ne kadar ürkütücü olduğunun göstergesi. Türkiye'deki hem devlet kurumları hem de özel şirketler henüz siber saldırılara hazır değil.

Peki sizce siber güvenlik alanında gelişim sağlamak için neler yapılabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.