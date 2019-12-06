Türkiye Siber Ordusunu Büyütmek İçin Harekete Geçti

İnternet teknolojilerinin kullanımının artmasının ardından, siber güvenlik başlıca güvenlik başlığı haline gelmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise siber güvenlik konusunda Türkiye’nin elini güçlendirmek adına harekete geçti.

Türkiye, son yıllarda en çok siber saldırının yapıldığı ülkeler arasındaydı. Her yıl binlerce saldırıya maruz kalan Türkiye’nin elini güçlendirmek adına Sertifikalı Siber Güvenlik Uzmanı kursları başlatan BTK, kursların başladığı tarihten bugüne kadar 13 binden fazla kişiye eğitim verdiğini söyledi.

Yeni kursların kayıtlarını halihazırda başlatan BTK, bir sonraki dönemin 20 Aralık itibarıyla son bulacağını dile getirirken, 20 Aralık tarihinden sonra ise Siber Güvenlik Operasyonları kursları vereceğini aktardı. 16 yaş üzeri herkesin katılabileceği bu kurslarda katılımcılara siber saldırılara karşı detaylı bilgiler vermek istediklerini dile getiren BTK yetkilileri, defansif güvenlik konusunda Türkiye’nin elini güçlendirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Üniversitelerin elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri ve bu alanlardan mezun, elektronik kart tasarımıyla ilgilenen kişilere verilecek "Elektronik Devre Tasarımı Eğitimleri" 9 hafta sürecek. 21 Aralık'ta başlayacak program 15 Şubat 2020'ye kadar devam edecek.