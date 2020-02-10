Türkiye Siber Saldırı Önleme Merkezi Kuruluyor

Türkiye siber saldırı merkezi için ilk adımlar atıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlıklarına başlanan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Siber saldırı, artık dünyanın değişmezleri arasına girmişti. Büyük devletler siber saldırıları bir tür silaha dahi çevirmişlerdi. Hatta Kuzey Kore, kurduğu siber saldırı ekipleir ile ülke ekonomisine katkı (etik olmayan yollardan) dahi sağlıyordu. Yakın zaman önce Türkiye'ye yapılan büyük siber saldırı girişimlerinin ardından BTK harekete geçti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık tespit ederek engelleyeceği dile getirildi.

Bugün resmen açılışı yapılacak BTK USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor. Bunlar, Türkiye'deki resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) ile koordineli çalışıyor. Türkiye genelindeki internet altyapısına yönelik gerçekleştirilen siber saldırılar burada anlık belirlenerek bertaraf ediliyor. NTV ekibinden Serkan Kaya, o merkezde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile konuştu.