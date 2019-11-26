Türkiye, Sıfır Atık Projesine 150 Milyar Lira Harcadı

Son dört yıllık geri dönüşüm projelerinin raporlarında başarılı sonuçlar sunabilen Türkiye, sıfır atık gibi projelere 150 milyar liradan fazla yatırım yaptı.

Çevre ve doğayı koruma üzerine projelerle ön plana çıkan Türkiye, 2014-2018 yılları arasında geri dönüşüme büyük yatırımda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden hazırlanan rapora göre, çevre koruma çalışmalarına ülke kaynaklarından 150 milyar 106 milyon lira ayrılmış durumda.

Bütçenin büyük kısmını atık yönetimine ayıran Türkiye, harcamalarını yalnızca bir yıl içerisinde yüzde 46 artışla 18,1 milyar liraya yükseltti. 5 yıllık dönem içerisinde 70 milyara yakın para harcanan atık yönetiminde, ikinci olarak atık su yönetimine 54,7 milyar lira ayrıldı.

Global Atık Sorununa da Çözüm Bulunmalı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED) Başkanı Muhammet Saraç, başlatılan bu Sıfır Atık Hareketi'nin güzel sonuçlar doğurduğunu belirtti. Halkın her geçen gün bilinçlendiğini söyleyen Saraç, global çözümlere vurgu yaptı.

"Çevre koruma çalışmalarındaki ivmenin 'Sıfır Atık Hareketi' ile daha da artacağını düşünüyoruz. TAYÇED olarak atık yönetimi sektörü için yerli ve milli üretime destek olmak amacıyla 28 Kasım'da İstanbul'da 'Atık Yönetim Sektöründe Yerlileşme ve Millileşme Sempozyumu' düzenleyeceğiz."