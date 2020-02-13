Türkiye Son 5 Yılda Telefon Almak için Ne Kadar Harcadı?

Türkiye akıllı telefonlara ne kadar harcadı sorusunun cevabı bugün itibarıyla cevaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkeye gelen telefonların toplam miktarı hakkında merak edilen sorunun cevabını verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, cep telefonu ithalatında son iki yılda yaşanan sert düşüş dikkati çekti. 2015-2019 döneminde 12 milyar 840 milyon dolara 61,2 milyon cep telefonu ithal edildi. Cep telefonu ithalat miktarı ve tutarı 2015'te 13 milyon 581 bin adet ve 3 milyar 136 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yıldan itibaren ithalat miktarı ve tutarları aşağı yönde seyretmeye başladı.

2019 yılında Türkiye'nin toplam akıllı telefon ithalatı ise 1 milyar 847 milyon dolar seviyesini gördü. Buna rağmen son beş yıl içerisinde gerçekleştirilen en düşük akıllı telefon ihracatı bu dönemde gerçekleşti. Geçen yıl ithal edilen telefon miktarının 2018'e göre yüzde 23,5 arttığı ancak ödenen toplam tutarın yüzde 6'lık azalış kaydettiği görüldü.

Son beş yılda ithal edilen cep telefonuna adet başına ortalama 210 dolar ödeme yapıldı. 2019'da ortalama 152 dolardan 12 milyon 124 bin cep telefonu ithal edilirken 2018'de ise 9 milyon 820 bin telefona ortalama 200 dolardan 1 milyar 966 milyon dolar harcandı.

Son 5 yılda Türkiye'nin akıllı telefon ihracatı

General Mobile, Vestel, Casper gibi markalarla cep telefonu pazarında yer alan Türkiye, son beş yıl içinde en fazla ihracatı 2016 yılında 69 milyon 663 bin 855 dolarlık dış satımla yaptı.

Cep telefonu ihracatı 2018'de 33 milyon dolar, 2019'da ise 17 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin geçen yıl ihraç ettiği telefon sayısı 188 bin olarak kayıtlara geçti. Ülke, 2015-2019 yıllarında toplam 2 milyon 663 bin cep telefonu ihracatı yaparken, elde edilen gelir 189 milyon 121 bin doları buldu.