Türkiye'nin Sosyal Medya Yasası: 5 Yıla Kadar Hapis Gündemde

Türkiye'nin sosyal medya yasasında hapis cezası olabilir. Önümüzdeki Ekim döneminde Meclis'ten geçmesi planlanan sosyal medyaya ilişkin düzenleme hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemenin resmileşeceğini söyleyerek, "Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis’te bir çalışma yürütülecek" demişti. Ekim ayında Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme kapsamında "Almanya modeli"nin takip edildiği aktarıldı. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya tarafından değerlendirilen bu modelin Türkiye'ye uyarlanabileceği belirtildi.

Özkaya açıklamasında, "Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bir süre sosyal medyayı kullanamama gibi cezalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan sosyal medya yasasıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve AB ülkelerinin yaptığı sosyal medya çalışmalarını inceleyen Meclis üyeleri, Türkiye’ye özel bir sosyal medya güvenliği yaratmak istiyor. Özellikle Almanya modelinin takip edildiği ve buna bağlı olarak bazı cezai yaptırımların mümkün olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin sosyal medya yasasında hapis cezası olabilir

Sosyal medya üzerinde herhangi bir sansür oluşmayacağını dile getiren Özkaya, "Daha önce de sosyal medya ile ilgili bir kanun çalışması yapmıştık. O zaman da aynı tartışmalar yaşandı, 'sansür' denildi fakat niyetin sansür olmadığı görüldü. Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor" dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanvekili'ne göre sosyal medya yüzünden yalan haber ya da terör suçu, dezenformasyon yoluyla milyonlarca insana ulaşıyor. Almanya'da bu suçun önüne geçilmesi ve içeriğin yayından kaldırılması için sosyal ağ işletmelerine 24 saat süre verildiğini aktaran Özkaya şunları söyledi: