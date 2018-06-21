Türkiye Sosyal Medyada En Çok Canlı Yayın İzleyen Ülke Oldu

Türkiye, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınları en çok izleyen ülkeler listesinde ilk sıraya oturdu. Yapılan araştırmada, Türkiye’nin 21 ülke arasında sosyal medyadan canlı video izlemede birinci olduğu belirtildi.

Ajans Press tarafından paylaşılan araştırmada, sosyal medya üzerinden canlı video izleme oranları incelendi. Ajans Press’in Interactive Advertising Bureau (IAB) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 21 ülkeden 18 yaş üstü 4 bin 200 kişi baz alınarak hazırlanan raporda, Türkiye’nin sosyal medyadan canlı video izlemede birinci olduğu belirlendi.

Avrupa’da sosyal medya kullananların yüzde 70’lik kısmının günde en az bir kere video izledikleri belirtilirken, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının üçte ikisinin video izlemeden günü bitirmedikleri kaydedildi. 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan inceleme sırasında, katılımcıların yüzde 47’sinin daha önceki yıllara oranla daha fazla video izlediği ortaya çıkarken, bu yükselmenin akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte yaşandığına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 54’ünün 2018 Dünya Kupası maçlarını da canlı videodan izlemeyi planladığı ortaya çıktı. Küresel olarak katılımcıların 3’te 2’si ise Dünya Kupası’nı canlı olarak televizyondan izleyecekleri belirtti. Böylelikle, televizyon ve akıllı telefonların büyük futbol organizasyonlarında öne çıkan iki kanal olduğu belirlendi.

Canlı video izleyen kullanıcıların en çok yakındığı konuysa reklamlar oldu. Araştırmaya katılan kullanıcıların çok büyük bir bölümü, videolarda reklam görmek istemediklerini belirtirlerken, buna rağmen reklamlı video izleyenlerin yüzde 74’lük kısmıyla reklamlarla etkileşime geçtiklerini söylediler.