Türkiye, Sputnik V Aşısı İçin Acil Kullanım Onayı Verdi!

Türkiye, Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs aşısı için oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar ile birlikte COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verildi. Peki, bu ne anlama geliyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye, Sputnik V Aşısına Onay Verdi

Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor. Kısa süre önce yaşanan gelişme sonucunda ülkemizde Sputnik V aşısının da uygulanmaya başlanacağı belli olmuştu.

Rusya Yatırım Fonu, geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi. Acil kullanım onayı ile birlikte ülkemizde Rusya'nın geliştirdiği aşı da uygulanmaya başlanacak.

Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

Ücretli Koronavirüs Aşısı Dönemi Başlayabilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre özel sektöre izin verildiği takdirde getirilecek aşılar ücret karşılığında uygulanacak. Böyle bir durumda hem devlet tarafından sağlanan ücretsiz aşılar hem de özel firmaların sağladığı ücretli aşılar olacak. Vatandaşlar, belirli bir ücret karşılığında sıra beklemeden aşı olabilecek. Bazı ilaç şirketlerinin Türkiye'ye aşı getirmek için yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçtiği iddia ediliyor.

Türkiye'de Uygulanan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?