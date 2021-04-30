Türkiye, Sputnik V Aşısı İçin Acil Kullanım Onayı Verdi!

Türkiye, Sputnik V isimli yeni tip koronavirüs aşısı için oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karar ile birlikte COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verildi. Peki, bu ne anlama geliyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Türkiye, Sputnik V Aşısına Onay Verdi
Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor. Kısa süre önce yaşanan gelişme sonucunda ülkemizde Sputnik V aşısının da uygulanmaya başlanacağı belli olmuştu.
Rusya Yatırım Fonu, geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi.
Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi. Acil kullanım onayı ile birlikte ülkemizde Rusya'nın geliştirdiği aşı da uygulanmaya başlanacak.
Bakan Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
Ücretli Koronavirüs Aşısı Dönemi Başlayabilir
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre özel sektöre izin verildiği takdirde getirilecek aşılar ücret karşılığında uygulanacak. Böyle bir durumda hem devlet tarafından sağlanan ücretsiz aşılar hem de özel firmaların sağladığı ücretli aşılar olacak. Vatandaşlar, belirli bir ücret karşılığında sıra beklemeden aşı olabilecek. Bazı ilaç şirketlerinin Türkiye'ye aşı getirmek için yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçtiği iddia ediliyor.
Türkiye'de Uygulanan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?
- Web tarayıcısı üzerinden COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu web sitesini ziyaret edin.
- Web sitenin orta bölümünde “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmından toplamda kaç vatandaşın aşılandığını görebilirsiniz. “Toplam aşılanan kişi sayısı” kısmı sık sık güncellenmektedir. Şu anda toplamda 22.807.187 vatandaşa aşı yapıldığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca web sitede şu anda 1. doz uygulanan kişi sayısı 13.707.683 iken 2. doz uygulanan kişi sayısının 9.099.504 olduğu bilgisi bulunuyor.
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