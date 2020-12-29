Türkiye Sputnik V Aşısı Alacak mı? Açıklama Geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı hakkında yaptığı önemli açıklamada, “Türkiye, Sputnik V aşısı alacak mı?” sorusunu da yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

“Türkiye Sputnik V Aşısı Alacak mı?” Sorusuna Yanıt Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi’de düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’nın aşısı hakkında merak edilen soru işaretlerini giderecek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdi” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir” ifadelerini kullandı.

Çin Aşısı Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Çin merkezli SinoVac Biotech firması tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının Türkiye’ye ne zaman geleceği Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte belli oldu. Yapılan açıklamada, "Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak" ifadelerine yer verildi.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre Çin aşısı, 30 Aralık sabah saat 06.10'da Türkiye’ye gelmiş olacak. Çin'den gelecek ilk uçakta 17 konteynerde 3 milyon doz aşının olacağı duyuruldu.

Türkiye'de Kimlere Koronavirüs Aşısı Yapılacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamakta. Son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak. Çin’den gelecek olan aşıların etkiliği yüzde 91,25 olarak açıklanmıştı.