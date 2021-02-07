Türkiye'de Sürü Bağışıklığı Ne Zaman Olacak?

Türkiye'de sürü bağışıklığı ne zaman gerçekleşecek? Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, hangi ülkede ne zaman sürü bağışıklığı gerçekleşeceğine ilişkin bazı hesaplamalarda bulundu. Yayın kuruluşu tarafından paylaşılan verilere dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de Sürü Bağışıklığı Tarihi Belli Oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınını sonlandırmak için aşılama çalışmalarına başlandı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 124 milyon kişinin aşılandığı açıklandı. Peki, sürü bağışıklığının gerçekleşmesi için toplumun yüzde kaçlık kısmının aşılanması gerekiyor? ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, bir çalışma yayımlayarak merak edilen soruların yanıtını verdi.

Sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 75'lik kısmının aşılanması gerektiğini belirten Bloomberg, hangi ülkenin ne zaman toplumsal bağışıklık kazanacağını hesapladı. Paylaşılan bilgilere göre 8.8 milyon nüfus sahip olan İsrail'de sadece 2 ay içerisinde toplumun yüzde 75'lik kısmı aşılanmış olacak. İsrail, aşılama konusunda dünya genelinde en başarılı ülke konumunda. Ülkede Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşı kullanılıyor.

Aşılama konusunda en başarılı ülkeler listesinde İsrail'i İngiltere takip ediyor. İngiltere'de 6 ay içerisinde toplumsal bağışıklığın kazanılacağı belirtildi. İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile AstraZenaca tarafından geliştirilen aşı yoğun bir şekilde kullanılıyor. Hesaplamaların iki doz aşıya göre yapıldığını belirtelim. Ayrıca bu hesaplamalar, 67 ülkeden gelen günlük aşı verileri baz alınarak yapıldı. Elbette bazı verilerin güncellenmemiş olabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Ülkemizde yeni tip koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın elde edilebilmesi için nüfusun yüzde 75'lik kısmının aşılanması gerektiği belirtiliyor. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de nüfusun %75'lik kısmının aşılanması, 2.6 yıl sonra gerçekleşecek. Toplumsal bağışıklık, Almanya'da 3.2 yıl, Brüksel'de 3.4 yıl ve Hollanda'da 3.9 yıl sonra olacak. Dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının ise 7 yıl sonra mümkün olabileceği açıklandı.

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