Türkiye'nin Sürücüsüz Otobüsü Testleri Geçti

Otokar, Okan Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü çalışmasında önemli bir başarı daha sağladı. Üç yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin ilk otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

Türkiye'nin Sürücüsüz Otobüsü Testleri Başarıyla Geçti

Otokar, Türkiye’nin ilk akıllı Otonom Otobüs çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı. Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirket; akıllı ulaşım, alternatif yakıtlı araçlar, akıllı teknolojiler ve sürücüsüz araçlar üzerine yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmalarında sürücüsüz otobüs alanında seviye atladı.

Türkiye’nin ilk akıllı Otonom Otobüs çalışmalarına 2016 yılında “Geleceğin İş Birlikçi Mobil Hizmetleri” CoMoSeF (Co-Operative Mobility Services of the Future) projesi ile başlayan şirket, araç-araç ve araç-cihaz haberleşmesini gerçekleştiren donanım ve yazılımların geliştirildiği bu çalışmanın ardından sürücüsüz otobüs çalışmalarına hız verdi.

Otokar, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte “İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi” projesinde Türkiye’nin sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başladı. Üç yıllık çalışmaların ardından Türkiye’nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Otokar olarak, sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağımıza alarak global bir marka olma hedefmize doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda Ar-Ge olanaklarımızla Türkiye'nin ilk hibrit otobüsü, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü gibi ilklere imza attık. Dört yıl önce nesnelerin interneti (IoT) odaklı Akıllı Otobüsümüzü kamuoyuna tanıttık. Birbiriyle, yol kenar üniteleri ve trafik sinyalizasyon sistemleriyle konuşan sistemin hemen ardından Türkiye'nin ilk otonom otobüsü için Okan Üniversitesi ile çalışmalara başladık. Trafiğe açık tüm yollarda ve tüm hava koşullarında direksiyonsuz sürüş seviyesine kadar otonom araç geliştirme ve ticarileştirme hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Otonom otobüs çalışmaları, ulaştırma sektörü ile kentleşmenin geleceğini şekillendirecek olan gelecek teknolojilerinin, verimli ulaşım yöntemlerinin ülkemiz insan kaynağı ile geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir aşama. Ar-Ge mühendislerimiz, Okan Üniversitesi akademisyenleri, araştırmacıları, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileriyle geliştirilen otobüs, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ile yenilikçi gücünü bir kez daha kanıtlayacak. Otonom otobüsümüz, Otokar'ın Avrupa Birliği 2050 hedeflerinde bulunan, sıfır kaza hedefi ile uyumlu olarak geliştireceği, otonom şehir aracı için alt yapı sağlayacak."

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