Türkiye, Avrupa Birliği Komisyonu’nun ‘Tek Tip Şarj Aleti’ Önerisini Değerlendirilecek

Bir süredir büyük akıllı cihaz telefon üreticileri, yeni çıkardığı telefon modellerinde eski tip şarj girişleri yerine USB-C teknolojisini kullanıyor. Avrupa Birliği’nin 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'tek tip şarj girişi’ önerisi ise son zamanlarda daha sık gündeme gelmeye başladı. Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi, tüm dünyada yalnızca telefonlarda değil, diğer teknolojik aletlerde de tek tip şarj girişinin kullanılmasının, elektronik atığı azaltma konusunda büyük bir fayda sağlayacağını söylüyor.

Büyük akıllı cihaz üretimi yapan firmalar, son yıllarda çıkardığı telefon modellerinde yeni teknoloji USB-C kullanırken, aynı zamanda kutularına şarj aleti de eklemiyor. Teknoloji şirketleri, elektronik atıklar konusunda adımlar atarken Avrupa Komisyonu, elektronik atıkların her yıl AB genelinde yaklaşık olarak 12 bin ton atığa neden olduğunu ifade ediyor.

Avrupa Birliği tarafından sunulan taslağın onaylanması halinde, tüm şarj cihazlarının tasarımı tek tip olacak ve tüm elektronik alet üreticileri bu standart tasarımı kullanmak zorunda olacak.

Tek Tip Şarj Aleti Türkiye'de de Değerlendirilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2022 Yılı Kurum Dışı İş Planı Raporu’nda, her türlü cihaz ve sistemlerin ilgili düzenlemelere uygun olarak üretilip hizmete sunulduğunun gözetimi, piyasa gözetimi ve denetiminin yapılmasının stratejik plan hedefi doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Rapora göre BTK, Avrupa Birliği komisyonu tarafından Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde yapılması planlanan bu güncellemeyi değerlendirecek. Türkiye’de USB-C teknolojisinin akıllı telefonlar ve diğer tüm elektronik cihazlar için standart bağlantı noktası haline getirilmesi için değerlendirmeler yapılacak.

Akıllı telefonların yanı sıra kameralar, tabletler, taşınabilir hoparlörler, kulaklıklar ve video oyun konsolları için şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı bir şekilde satılmasına yönelik düzenleme de gündeme gelecek.

Apple, Tek Tip Şarj Aletine Karşı

Tek tip şarj cihazına geçiş, akıllı telefon üreticilerini pek etkilemiyor çünkü şu anda hali hazırda evcut bulunan Android telefonlarının birçoğunun girişleri USB Type-C teknolojisini kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde ‘Lightning’ ismini verdiği bir şarj girişi kullanmayı tercih ediyor.

Dev teknoloji şirketi Apple, yapılacak olan ‘tek tip şarj aleti’ düzenlemesinin yeniliği teşvik etmeyeceğini aksine donduracağını öne sürüyor. Şirket, milyonlarca Avrupalının cihazlarının geçersiz kalacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.