Türkiye, Twitter Şeffaflık Raporu'nda Yine Sınıfta Kaldı

ABD’li sosyal medya devi Twitter, her yıl geleneksel olarak hazırladığı Şeffaflık Raporu’nu yayınladı. Türkiye, her zaman olduğu gibi içerik kaldırma talebinde rekora koşuyor.

Twitter’ın yayınladığı rapor, dünya genelinde içerik kaldırma ve engelleme taleplerini detaylarıyla ortaya koyuyor.

Yayınlanan rapor, 2018 yılının son 6 ayını kapsıyor. 1 Temmuz - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gelen talepleri düzenleyen sosyal medya devi, 6 ay içinde Türkiye’den 9 bin 155 içerik kaldırma talebi almış.

Twitter açıklamasında, Türkiye’den gelen taleplerin genellikle kişilik haklarına saldırı ve hakaret içeren gönderilerin kaldırılmasına dair olduğunu belirtiyor.

Şeffaflık Raporu’nda 6 aylık dönem içerisinde, içeriklerin kaldırılmasına ilişkin 597 mahkeme kararının yanı sıra 4 bin 417 yasal talebin Twitter’a ulaştığı belirtiliyor.

Türkiye’nin talepleri doğrultusunda 72 hesap kapatılırken, 355 tweet de kaldırıldı. Bildirilen içeriklerin erişime engellenme oranı ise yalnızca yüzde 4.

Türkiye, 2014 yılından bu yana en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülke olarak dikkat çekiyor.

Twitter ayrıca, Türkiye’nin kullanıcılarla ilgili en fazla bilgi talep eden ülkelerden bir tanesi olduğunu belirtiyor. 512 kullanıcı hakkında bilgi talebinde bulunan Türkiye, bu alanda 6. ülke konumunda.



