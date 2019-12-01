Türkiye, Uluslararası Siber Tatbikata Hazırlanyor

Ülkemize yapılan siber saldırılara ön hazırlık olması amacıyla düzenlenen siber tatbikat kapsamında bankacılık, enerji, sağlık gibi kritik sektörlerdeki açıklar teste tabi tutulacak.

'Siber Kalkan 2019' ismi verilen bu çalışma 19-20 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Teknoloji alanında oluşabilecek sıkıntılarla ilgili ön hazırlık olması amacıyla düzenlenen tatbikatın bakanlıklara, düzenleyici kurumlara, telekomünikasyon operatörlerine ve katılımcı ülkelerin üyelerine açık olacak.

Türkiye, İran, Brezilya ve Malezya'nın da bulunduğu Karşılıklı İlerleme İçin Siber Güvenlik İttifakı (CAMP) üyesi olan ülkelerin haricinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan da Siber Kalkan 2019'a davet edildi. Ülkelerden gelecek katılımcılar için özel oluşturulacak tatbikatın genel amacı ise uluslararası pazarda farkındalığı artırmak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de yapılan siber tatbikatlarında kamu kuruluşları ile özel sektörün siber güvenliklerinin ölçüldüğünü aktatdı. Sayan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tatbikat, siber güvenlik alanında birçok teknik faaliyete katılmak için eşsiz bir fırsat sunacak. Tatbikat, olay müdahale yeteneklerinin ve hazırlık seviyelerinin artırılmasını sağlayacak. Siber riskleri ve ilgili etkileri konusunda ortak anlayışını güçlendirecek"