Türkiye'nin Yarısı Uzaktan Eğitim ve Çalışmaya Geçiş Yapacak
Türkiye uzaktan eğitim ve çalışma sürecini daha da benimsiyor. 5G'nin hızla büyümesi hem eğitimin hem de iş dünyasının uzaktan devam edeceği anlamına geliyor.
Türkiye'de uzaktan eğitim ve çalışma dönemi başlıyor. Ericsson Mobilite Raporu'na göre tarihteki en hızlı benimsenen mobil nesil 5G olacak. 2025 yılına kadar tüketicilerin çevrim içi aktivitelerine 2 yeni hizmet daha eklenecek ve çevrim içi geçirilen süre 9 saat daha artacak.
Ericsson, pandemi sonrasını ve 5G'nin geleceğini ele alan iki ayrı rapor yayınladı. Ericsson, 5G abone sayısının her gün yaklaşık bir milyon artarak toplam abone sayısının 2021 yılının sonunda 580 milyonu aşacağını öngörüyor. Son raporda yer alan bu öngörü, 5G'nin şimdiye kadar en hızlı benimsenen mobil nesil olacağı beklentisini güçlendiriyor.
Ericsson Mobilite Raporu'nun son sayısının yanı sıra 5G'nin penetrasyonunu ve dünya genelinde pazarlarda sahip olduğu muazzam potansiyelin değerlendirildiği, Ericsson ConsumerLab tarafından hazırlanan "Kentsel Gerçekliğin Geleceği" başlıklı Küresel Telekom Pazarı Raporu (GTM) raporu yayınlandı.
Yerli ve Milli 5G Altyapısı ile İlk Sesli Görüşme Yapıldı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli 5G altyapısı ile ilk sesli görüşmeyi gerçekleştirdi.
Türkiye'de uzaktan eğitim ve çalışma dönemi başlıyor
Ericsson'ın şu ana kadarki en büyük tüketici araştırması olan Ericsson ConsumerLab'ın bu raporu, Türkiye'deki tüketicilerin 15-79 yaş arası 1.000 ila 2.000 arasında kişinin katıldığı bir anket aracılığıyla pandemi sonrasında 2025 yılına kadar neler olacağına dair temel görüşlerini ortaya koyuyor.
Rapor, tüketicilerin "bir sonraki normale" girerken 2025 yılına kadar günlük çevrim içi faaliyetlerine 2 yeni çevrim içi hizmetin daha ekleneceğini ve pandemi öncesine göre çevrim içi faaliyetlere 9 saat daha fazla zaman ayrılacağını ortaya koyuyor. Ericsson Raporu’na göre yakın gelecekte Türkiye’nin yüzde 48’inin uzaktan eğitim görmesi ve çalışması bekleniyor.
COVID-19 nedeniyle Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde çevrim içi eğitim yüzde 90 oranında artarken uzaktan çalışma ise yüzde 45 oranında artış gösterdi. Uzaktan eğitim ve çalışmanın gelecekte yüzde 48 düzeyinde seyretmesi bekleniyor.
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, basın toplantısında raporların bulgularını yorumladı:
"Araştırmamız 2021 yılının sonunda 5G abone sayısının yaklaşık 580 milyon olacağını ve 2026 yılında dünya mobil veri trafiğinin yarısından fazlasını 5G ağlarının taşıyacağını gösteriyor. 5G, hızlı iletişimin simgesi haline gelirken, pandemi sürecinde bağlantı hızının ne derece önemli olduğunu gördük. Bu da 5G’nin tüketicilere ve işletmelere sunacağı değeri daha da vurguladı.
Pandemi sürecinde dijital dönüşüm büyük önem kazanırken müşteri alışkanlıklarında da çok önemli değişiklikler yaşandı. Tüketicilerin 2025 yılına kadar dijital alışkanlıklarını daha da genişletmeyi bekledikleri göz önüne alındığında, geleceğin daha güçlü toplumlarını inşa etmek için dijital kapsayıcılığı gündemin en üst sıralarına yerleştirmek gerekiyor. Bu nedenle, Ericsson olarak 5G ve sonrasındaki teknolojiler ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve dijital dönüşüm taleplerinin hızına ayak uydurmak için operatörlerle çok yakın çalışıyoruz."
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