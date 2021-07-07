Türkiye'nin Yarısı Uzaktan Eğitim ve Çalışmaya Geçiş Yapacak

Türkiye'de uzaktan eğitim ve çalışma dönemi başlıyor. Ericsson Mobilite Raporu'na göre tarihteki en hızlı benimsenen mobil nesil 5G olacak. 2025 yılına kadar tüketicilerin çevrim içi aktivitelerine 2 yeni hizmet daha eklenecek ve çevrim içi geçirilen süre 9 saat daha artacak.

Ericsson, pandemi sonrasını ve 5G'nin geleceğini ele alan iki ayrı rapor yayınladı. Ericsson, 5G abone sayısının her gün yaklaşık bir milyon artarak toplam abone sayısının 2021 yılının sonunda 580 milyonu aşacağını öngörüyor. Son raporda yer alan bu öngörü, 5G'nin şimdiye kadar en hızlı benimsenen mobil nesil olacağı beklentisini güçlendiriyor.

Ericsson Mobilite Raporu'nun son sayısının yanı sıra 5G'nin penetrasyonunu ve dünya genelinde pazarlarda sahip olduğu muazzam potansiyelin değerlendirildiği, Ericsson ConsumerLab tarafından hazırlanan "Kentsel Gerçekliğin Geleceği" başlıklı Küresel Telekom Pazarı Raporu (GTM) raporu yayınlandı.

Türkiye'de uzaktan eğitim ve çalışma dönemi başlıyor

Ericsson'ın şu ana kadarki en büyük tüketici araştırması olan Ericsson ConsumerLab'ın bu raporu, Türkiye'deki tüketicilerin 15-79 yaş arası 1.000 ila 2.000 arasında kişinin katıldığı bir anket aracılığıyla pandemi sonrasında 2025 yılına kadar neler olacağına dair temel görüşlerini ortaya koyuyor.

Rapor, tüketicilerin "bir sonraki normale" girerken 2025 yılına kadar günlük çevrim içi faaliyetlerine 2 yeni çevrim içi hizmetin daha ekleneceğini ve pandemi öncesine göre çevrim içi faaliyetlere 9 saat daha fazla zaman ayrılacağını ortaya koyuyor. Ericsson Raporu’na göre yakın gelecekte Türkiye’nin yüzde 48’inin uzaktan eğitim görmesi ve çalışması bekleniyor.

COVID-19 nedeniyle Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde çevrim içi eğitim yüzde 90 oranında artarken uzaktan çalışma ise yüzde 45 oranında artış gösterdi. Uzaktan eğitim ve çalışmanın gelecekte yüzde 48 düzeyinde seyretmesi bekleniyor.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, basın toplantısında raporların bulgularını yorumladı: