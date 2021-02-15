Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Türkiye İnsanlı Uçuşa Hazır Değil

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'na ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin insanlı uçuşa hazır olmadığını söyledi. Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanından Yeni Açıklama

2023 yılındaki Ay'a çıkma programında uzaya yakın yöründeye yerli imkanlarla çıkılmayacağını belirten TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Çünkü öyle bir kabiliyeti 2023'e kadar kazanamıyoruz. Bunu yakın yörüngeye çıkaracak kabiliyete Türkiye sahip değil. Belki 2023'de de olmayacak belki 2025'te de olmayacak. Daha sonrasında bunu hedefliyoruz. Dolayısıyla bu safhayı bu zincirin bu ilk halkasını uluslararası iş birliği ile yapacağız. Bu kabiliyete sahip olan bir ülkeyle iş birliği yaparak bizi, aracımızı yakın yörüngeye çıkarmalarını sağlayacağız" dedi.

Serdar Hüseyin Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Aynı bir uydunun yörüngeye gönderilmesi gibi anlayabiliriz. Kendi roket motorumuzu ki şu anda kendi motorumuz büyük ölçüde hazır. Ben de katıldım testlerine, fırlatmaları yapıldı. Statik ateşlemeleri yapıldı. Çok yakın zamanda da uzaya hazır hale gelebilecek durumda. Bu motorumuzu uzayda ateşleyerek Ay'a doğru yol alacağız. 3 günlük bir sefer yapılacak. Bu sefer esnasında uzay aracımız yerden kontrol edilecek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Ay'a varıldığında, Ay'ın yörüngesine girilmeden bir sert inişe yönlenecek. Bunu şöyle izah edebiliriz. Bu iniş takımları açılmayan bir uçağın yer inmesi gibi düşünülebilir. Araç hasar görecektir, kırılacaktır. Bilerek yapılmış bir sert iniş. Biz de ilk seferde bunu yaparak o safhaya kadar olan süreci kontrol etmiş olacağız. Tecrübe kazanmış olacağız. Böylece 2028'deki misyona hazırlık yapmış olacağız" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: