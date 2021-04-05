Türkiye Uzay Ajansı ile Rusya'dan İş Birliği mi Geliyor?

Türkiye Uzay Ajansı ile Rusya iş birliği yapacak mı? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, konu hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım tarafından yapılan açıklamanın merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde.

Türkiye Uzay Ajansı ile Rusya İş Birliği Anlaşması İmzalayacak mı?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Hüseyin Yıldırım, Rusya'yla uzay alanında iş birliği anlaşmasını çok yakın bir zamanda imzalanabileceğini açıkladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Amaçlarımıza uygun olarak belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya da dahil bir dizi ülkeyle ortak işbirliği koşullarında halihazırda çalışmalar yaptığımızı dikkate alırsak, uzay alanında işbirliğiyle ilgili anlaşmaları yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzay keşfinin gelişmiş teknolojiler gerektiren oldukça zor ve pahalı bir çalışma olduğunu belirten Yıldırım, bu nedenle uluslararası iş birliğinin bu alanda büyük bir rol oynadığının altını çizdi. Sputnik'teki habere göre Yıldırım, "Uluslararası düzeyde amacımız, bölgesel partnerler ve komşularımızla sağlam partnerlik ilişkileri kurmak" dedi.

Hüseyin Yıldırım, "Rusya'yı ele alırsak, birçok uzay faaliyeti alanında büyük fırsatlara sahibiz. Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkesine dayalı sağlam partnerlik ilişkileri geliştirebilirsek çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Her şey hayal etmekle başlıyor ve bizler, fikirlerimizi ve hayal gücümüzü sınırlamamalıyız. İnsanın hayal gücü, uzay kadar sınırsız olmalı. Gagarin'in gerçekleştirdiği uzaya ilk insanlı uçuş, insanların hayal gücünün neleri başarabileceğinin sembolüydü ve bu sadece başlangıçtı. Uzaya erişim, uzun yolculuğun ilk adımı. İnsanlığın belki bu asırda diğer güneş sistemlerine ve öte gezegenlere ulaşabileceğinden eminim."

Yıldırım, "Teknolojik ilerleme bu ciddi soruna bir çözüm bulabilir ve tüm insanlık için çok büyük fırsatlar sunabilir. Ancak bu başarı adil bir şekilde dağıtılmalı, o zaman tüm insanlık uzay araştırmalarından fayda sağlar. En azından öyle olacağını umuyorum" dedi.

Uzay araştırmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Yıldırım, "Türkiye Uzay Ajansı olarak biz, bunun üzerinde çalışacağız, bilgi birikimimizi, teknolojilerimizi her zaman paylaşacağız ve daha iddialı hedeflere ulaşmak için birlik olmaya çalışacağız. Türkiye, uzay araştırmalarına katkıda bulunmaya ve uzay biliminin, uzay teknolojilerinin barışçıl kullanımını güçlü bir şekilde teşvik etmeye devam edecek" sözlerini kullandı.