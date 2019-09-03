Türkiye Uzay Ajansı İlk Toplantı için Hazırlanıyor

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ile birlikte Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrosu belirlenmişti. Kadroların belirlendiği ajans, yarın ilk yönetim kurulu toplantısını yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin uzay ve havacılık ile ilgili gelişmeleri yakından takip edebilmesi için kurulan Türkiye Uzay Ajansı, "Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu uzay ve havacılık alanlarında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı ajansın yönetim kurulunda ise TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, İTÜ Uzay Mühendisliği bölüm kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, NASA'nın Mars projesinde bulunmuş olan Dr. Ahmed Akgiray ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu gibi isimler bulunmakta.

Türkiye Uzay Ajansı'nın bugün gerçekleşmesi planlanan ilk yönetim kurulu toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlık edecek.

İlk yönetim kurulu toplantısında önümüzdeki 10 yılı kapsayan Milli Uzay Programı'nın oluşturulması ve düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında aktif faaliyet gösterebilmesi için özel sektörü devreye sokacak çalışmaların değerlendirileceği toplantı, uluslararası iş birlikleri gibi konularda da önemli bir adım olacak. Tüm bunlarla birlikte toplantıda uzaya erişim konusunun da önemli bir yer edineceği düşünülüyor.