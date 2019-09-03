Türkiye Uzay Ajansı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosu belirlenen Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank başkanlığında ilk kez bir araya geldi. Bakan Varank, toplantıda büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Varank, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin alanlarında uzman ve tecrübe sahibi isimler olduğuna işaret ederek, ajansın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak çalışmalar yapacağını açıkladı.

Dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu vurgulayan eden Varank, ajansın kurulmasının Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine değinen Varank "Uzay ajansımızın, Türkiye'nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Varank, toplantıda Türkiye Uzay Ajansı'nın logo seçiminin vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılması konusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım'a talimat verdi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosunun seçimi internet üzerinden anket ile yapılabilir. Logo seçimi hakkında gelişmeler oldukça sizler bilgilendireceğiz.