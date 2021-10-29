Türkiye Uzay Ajansı ile Japonya Arasında İş Birliği Yapıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) arasında iş birliği gerçekleşti. TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM ve JAXA Başkanı Dr. YAMAKAWA Hiroshi tarafından imzalanan iş birliğine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Türkiye Uzay Ajansı, Japonya ile İş Birliği Gerçekleştirdi

TUA ile JAXA arasında iş birliği yapıldı. Dubai’de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı (IAC) 2021’de daha önce çalışmaları tamamlanmış olan "Türkiye Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar için Uzay Faaliyetleri Alanında İş Birliği Zaptı", TUA standında düzenlenen törenle TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM ve JAXA Başkanı Dr. YAMAKAWA Hiroshi tarafından imzalandı.

İki ajans arasında gerçekleşen iş birliği zaptıyla birlikte Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başarı ile gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşınması amaçlanıyor.

Uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ve uzay bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. TUA'nın web sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Bu iş birliği zaptıyla birlikte; Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başarı ile gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak,

Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları,

Uzay Ortamından Yararlanma,

Uzay Bilimi ve Uzayın Keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Uzay Ajansı, 71 ülkeden 407 üyesi bulunan Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize edilen IAC'de geçtiğimiz günlerde yerini aldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen IAF Genel Kuruluyla birlikte TUA'nın IAF'ye üyeliği de tescillendi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, IAC'nin dünyanın en önemli uzay buluşması olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 72'ncisi yapılan etkinlikte Türkiye olarak ilk defa stant açtıklarını vurguladı.

Yıldırım, "Bunları değerlendirmeye devam ederken alternatifleri öngörmek açısından IAC 2021 bizler için çok faydalı bir organizasyon olacak. Etkinlik boyunca birçok ajans ve şirketle ikili görüşmeler yapacağız. Ayrıca, ülkemizin uzaydaki varlığını ve haklarını korumak, gözetmek için de buralarda bulunmak gerekiyor. Unutmayalım ki, gelecek uzayda ve uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak" dedi.