Türkiye Uzay Ajansı'nın İlk Hedefleri Belirleniyor

Türkiye Uzay Ajansının kurulmasının ardından ilk toplantının yapılacağı tarih ve aynı zamanda toplantıda konuşulacak konular belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Milli Uzay Programı Çalıştayı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın yapılacak ilk toplantısının detayları resmileşti. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda ilk çalıştayda Bakan Mustafa Varank öncülüğünde Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturulacak. İlk çalıştay Gebze'de bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde (TÜSSİDE) 18-19 Ocak tarihinde düzenlenecek.

Milli Uzay Programında uzay bilimleri ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konularını ele alacak olan Varank, ajansın 'Milli teknoloji güçlü sanayi' vizyonu, uzay ve havacılık alanında hayat bularak yüksek katma değerli üretim hedefini doğrudan karşılayacağını düşünüyor.

Türkiye Uzay Ajansının Görevleri Neler?

Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kadrolarını, uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini ele alacak olan ilk çalıştayda, milli sanayinin diğer sektörlerden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların hedefleri belirlenecek. Böylelikle hem uzayda hem de diğer sanayi bölgelerinde kalkınma sağlanacak.

Ayrıca uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün detaylandırılmasında rol oynayacak Türkiye Uzay Ajansı, uzayda varlık gösterebilmek için gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek.