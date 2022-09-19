Türkiye Uzay Ajansı Önemli Bir Anlaşmaya İmza Attı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için başvurular devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu görevdeki uzay yolcularının eğitim ve uçuş hizmeti adına Axiom Space ile iş birliği yapılacağını açıkladı. İmzalar Paris'teki Uluslararası Uzay Kongresi'nde atıldı.

Axiom Space CEO'sunun yer aldığı imza töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım gibi önemli isimler de yer aldı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık.



Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız.#MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor. 🇹🇷🚀 pic.twitter.com/tqjA5OTedR — Mustafa Varank (@varank) September 19, 2022

Müjdeyi Bakan Varank Twitter Hesabından Duyurdu

Bakan Varank'ın Twitter hesabından gerçekleştirilen duyuruda "Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor." ifadelerine yer verildi.

Aylardır devam eden başvuru süreciyle ilgili Türkiye Uzay Ajansı'na ait bir teknik heyet, adayları değerlendirmeye devam ediyor. NASA ile de ortak çalışmalar yürüten Axiom Space, Türkiye'ye bu görev kapsamında eğitim ve uçuş hizmeti sağlayacak.

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