Türkiye Uzay Ajansı ile Roscosmos'tan Uzay Anlaşması

Rusya'nın uzay kurumu olarak bilinen Roscosmos, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay heyetini Rusya'ya davet etmişti. Türkiye Uzay Ajansı ve Roscosmos arasında uzay anlaşmaları imzalandı.

Roscosmos’un davetiyle Rusya’ya giden Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay heyeti Rusya’da sürdürülen uzay çalışmalarına yönelik bir dizi ziyarette bulunurken, Roscosmos ile Uzay alanında iş birliğini geliştirmek ve ileride yapılabilecek potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Uzay Ajansı ve Roscosmos Uzayda Birlikte Çalışacak

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyet, MİR Uzay İstasyonu modülünü ve kozmonotların modül dışında çalışma şartları simüle etmek için dev bir havuz içinde birebir aynısı inşa edilen uzay modülünü de yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen görüşmelerde ise her iki heyet; iki ülkenin insanlı uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanımı, uzayda bilimsel araştırmalar, gezegen araştırması, uzay izleme, uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve iletişim alanlarında iş birliği yapılması hususunda mutabık kaldılar. Anlaşmalarla ilgili detaylar şimdilik saklı tutuluyorken, bu iki kurumun ilerleyen zamanlarda neler yapacağını birlikte göreceğiz.

Türkiye Uzay Ajansı ve Roscosmos muhtemel iş birliklerini görüşmek üzere Moskova’da bir araya geldi.



🤝İnsanlı uzay araştırmaları, gezegen araştırması, uzay izleme ve uydu navigasyonu alanlarında iş birliği yapılması hususunda mutabık kalındı.https://t.co/Ai8DZY92dW — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 30, 2021

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Uzay İş Birliği

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı gerçekleşti. Azerbaycan Uzay Ajansının (Azerkosmos) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Macaristan katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen toplantıda, TDT üyeleri uzay projeleri ile ilgili çeşitli sunumlar yaptı. Uzay alanında iş birliklerini geliştşirmek için ortak faaliyetlerin belirlenmesi noktasında bazı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Toplantıda Türkiye'yi Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım temsil etti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, öneminin ileriki yıllarda daha çok anlaşılacağı tarihi bir adım attıklarını söyledi.

Uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini belirten Yıldırım, hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de tüm insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorunda olduklarını açıkladı.

Uzay çalışmalarını devam ettirerek tüm dünyaya bu çalışmalarda bizde varız demek istediklerinin altını çizen Yıldırım, bunun için toplandıklarını ve ilk adımı attıklarını ifade etti. Başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu söyleyen Yıldırım, başlamış olmakla çok önemli bir adım attıklarını, devamının da aynı heyecanla getirilmesi gerektiğini belirtti.