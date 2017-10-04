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Türkiye Uzay Ajansı Yakında Hizmete Giriyor

Türkiye Uzay Ajansı Yakında Hizmete Giriyor
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek proje

Bu yasama döneminde yasalaştırılacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin düzenlemeyle uydu ve uzay alanında özel sektör de çalışma yapabilecek. Böylelikle; kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, kurabilecek, uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.    

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, bu yılın mart ayında TBMM Sanayi̇, Ti̇caret, Enerji̇, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, TBMM Genel Kurulu gündemine gelmişti.

Düzenlemeye göre, Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının koordine edilmesi amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları ile uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla burs ve ödül verebilecek. Kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, kurabilecek, uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.

Uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında bir görev sözleşmesi imzalanacak. Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak için yabancı uzman istihdam edilebilecek.   

Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılacak.

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ETİKETLER: uzay evren türkiye uzay araştırmaları

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