Türkiye'nin Uzay Programına Başvuran Kişi Sayısı Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Uzay programı kapsamında uzaya gönderilecek kişi olmak için başvuran kişi sayısını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Türkiye'nin Uzay programı kapsamında uzaya gönderilecek Türk vatandaşları için başvurular açılmıştı. Başvurularla birlikte başvuru şartlarının da ortaya çıkmasıyla birçok kişi bu şartların fazla olmasını eleştirmişti. Buna rağmen bu kadar kısa sürede büyük bir başvuru yoğunluğu oluşmuş durumda. Daha çarpıcı olan ise başvurular arasında başvuru şartlarına uyan kişi sayısının oldukça az olması.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katılmış olduğu bir konferansta başvuran kişi sayısına ve projeye değindi:

"Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız ise 31 bin. ’Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum’ diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız ise şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum."

Uzay Yolcusu Adaylarında Aranacak Genel Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

45 yaşından küçük olmak

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması

Siz de adaylardan biri olmak istiyorsanız uzaya.gov.tr adresine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 23 Haziran 2022 saat 20:23.