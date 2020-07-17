Türkiye'deki Vakaların Yaş Aralığı Nasıl? İşte O Tablo

Ülkemizde ve çevre ülkelerde düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs salgınının, dünyanın dört bir yanında artmaya devam ettiğini ve günlük vaka sayılarında her geçen gün yeni rekorların kırıldığını görüyoruz. Peki ülkemizdeki durumun detaylı tablosu nasıl? İşte Türkiye'deki vakaların yaş aralığı ve diğer detaylar!

Türkiye'deki Vakaların Yaş Aralığı Tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Haftalık Durum Raporu verilerine göz attığımızda 06 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen vakalara daha yakından ve daha detaylı bir şekilde bakabilme imkanımız oluyor. Biz de bu raporda yer alan verileri sizler için derleyerek bir araya getirdik.

Not: Aşağıda vereceğimiz bilgilerin 06 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında (06 ve 12 dahil) gerçekleşen vakaları içerdiğini, daha öncesini veya daha sonrasını dikkate almadığını hatırlatalım.

Bölgelere ve Şehirlere Göre Yeni Vaka Sayıları (1 Haftalık)

- İstanbul: 1,892

- Güneydoğu Anadolu: 1,747

- Batı Anadolu: 1,064

- Doğu Marmara: 622

- Ege: 456

- Akdeniz: 434

- Ortadoğu Anadolu: 285

- Batı Karadeniz: 219

- Orta Anadolu: 215

- Kuzeydoğu Anadolu: 120

- Doğu Karadeniz: 77

- Batı Marmara: 51

Cinsiyete ve Yaşa Göre 100,000 Kişiye Düşen Yeni Vaka Sayıları (1 Haftalık)

Not: Aşağıda yer alan sayılar yeni vaka sayılarının yaşa ve cinsiyete göre 100,000 kişiye düşen miktarını belirtmekte olup bütüncül bir payı temsil etmemektedir. Örneğin (<2 Erkek: 2,8); İki yaştan küçük ve erkek cinsiyetindeki her yüz bin kişide 2,8 yeni vakanın olduğu anlamına gelir.

<2 Erkek: 2,8

<2 Kadın: 2,6

2 - 4 Erkek: 2,2

2 - 4 Kadın: 2,0

5 - 14 Erkek: 2,6

5 - 14 Kadın: 2,9

15 - 24 Erkek: 7,5

15 - 24 Kadın: 9,1

25 - 49 Erkek: 12,4

25 - 49 Kadın: 10,8

50 - 64 Erkek: 10,1

50 - 64 Kadın: 10,1

65 - 79 Erkek: 10,4

65 - 79 Kadın: 9,7

80+ Erkek: 12,2

80+ Kadın: 9,2

Cinsiyete ve Yaşa Göre Ölüm Oranı (12 Temmuz'a Kadar Toplam)

Not: Aşağıda yer alan oranlar o grupta yer alan vakalardaki ölüm oranını işaret etmekte olup bütüncül bir payı temsil etmemektedir. Örneğin (25 - 49 Erkek: %0,42); 25 ila 49 yaş aralığındaki pozitif test edilmiş erkeklerde yaşanan ölüm oranını göstermektedir.

<2 Erkek: 0,35

<2 Kadın: 0,28

2 - 4 Erkek: 0,06

2 - 4 Kadın: 0,00

5 - 14 Erkek: 0,04

5 - 14 Kadın: 0,05

15 - 24 Erkek: 0,01

15 - 24 Kadın: 0,04

25 - 49 Erkek: 0,42

25 - 49 Kadın: 0,21

50 - 64 Erkek: 4,29

50 - 64 Kadın: 1,77

65 - 79 Erkek: 16,85

65 - 79 Kadın: 8,96

80+ Erkek: 31,77

80+ Kadın: 22,96