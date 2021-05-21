Türkiye'de Bir Vampir Vakası Daha Ortaya Çıktı!

Türkiye'de yeni vampir vakası gün yüzüne çıktı. İlk olarak 8 yıl önce ortaya çıkan vakaya bir yenisi daha eklendi. İçinde iyi ve kötü olmak üzere iki farklı insan olduğunu belirten 19 yaşındaki genç, yaşadığı sağlık sorunu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de İkinci Vampir Vakası Görüldü

Kan içme hastalığı, ülkemizde ilk olarak 2013 yılında 23 yaşındaki bir gençte görülmüştü. Dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi olan Journal of Psychotherapy and Psychosomatics'te o dönem tıp literatürüne giren gencin hikayesine yer verilmişti. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre 8 yıl sonra yeni bir vaka daha görüldü.

Kendine zarar verme davranışı sergileyen 19 yaşındaki gencin kan içme, insanlara güvenmekte zorluk yaşama, diğer insanlara zarar vermemek için kalabalıkta yer almama gibi şikayetler yaşadığı belirtildi. Gencin yakınları, durumu psikiyatri uzmanları Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu’na bildirdi.

Psikiyatri uzmanlarına yaşadığı sağlık sorununa ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan genç, ilk kez 13 yaşındayken kanın tadına baktığını söyledi. Genç, tadına baktığı kanın arkadaşına ait olduğunu ifade etti. Paylaşılan bilgilere göre ismi saklı tutulan genç, kan içmeye devam etmiş. Öyle ki genç, staj yaptığı hastanede kendisinden ve arakdaşlarından tetkik için birkaç tüp fazladan kan aldırdığını söyledi.

Dışarıdan bakıldığında sakin ama aslında sinirli olduğunu belirten genç, duygularını belli etmediğini ve duygularının çabuk değiştiğini açıkladı. İçinde iyi ve kötü olmak üzere iki farklı insan olduğunu ifade eden genç, birincisinin sakin ve yardımsever, ikincisinin ise sinirli, insanlara zarar veren ve kırıcı biri olduğunu belirtti.

Psikiyatri Uzmanları Dr. İlknur Kiraz Avcı ile Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu tarafından yapılan psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda gencin paranoid, borderline, antisosyal ve disosiyatif kişilik özellikleri gösterdiği tespit edildi.

Paylaşılan bilgilere göre gence kişilik ve davranış sorunlarına yönelik bir ilaç verildi. Bu tedavi yöntemi sayesinde son bir ayda herhangi bir kan içme davranışı görülmedi ve ayrıca dürtüsellik de azaldı.

Çocukluk döneminin sürekli olarak hastalıklar ile geçtiğini söyleyen genç, çok sık boğaz ve karın ağrısı meydana geldiğini ifade etti. Annesinin ilgisiz, babasının ise mesafeli olduğunu belirten genç, ilkokulda yakın arkadaşının olmadığını, arkadaşlarının kendisinden korktuğunu aktardı.