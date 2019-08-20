Türkiye ve Ukrayna'dan Yeni Nesil İHA Ortaklığı

Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayi alanında önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Daha önce silah ve havacılık teknolojisine yönelik ortak bir şirket kuran Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspecexport ve Baykar şirketleri, Akıncı insansız hava aracını geliştirmek için kolları sıvadı.

Sputnik ’in sayfalarına taşıdığı habere göre, Ukraynalı Ukrspecexport ve Türk Baykar şirketlerinin ilk ortak projesi yeni nesil Akıncı insansız hava aracı olacak.

Söz konusu hava aracı, hem Türkiye hem de Ukrayna ordusuna entegre olacak şekilde geliştirilecek. 21. yüzyılın askeri gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanan Akıncı İHA’sı, sıradan uçaklarda kullanılan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştirebilecek.

Motoru Ukraynalı şirket tarafından yapılan insansız hava aracı, 12 kilometreden fazla yükseklikte uçabilecek. Kanat genişliği 20 metre olan Akıncı İHA’sı, bu sayede havaya bir tondan fazla ağırlıktaki silahları kaldırabilecek.

Seyir halinde bir günden fazla kalabileceği belirten Akıncı İHA’sı, piyasadaki en donanımlı insansız hava araçlarından bir tanesi olacak.

Akıncı İHA’sının taşıyabileceği mühimmatlar arasında güdümlü füzeler, sıradan ve yüksek hassasiyetli bombalar bulunuyor.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, geçtiğimiz temmuz ayında Kuveyt’te gerçekleştirdiği demo faaliyetinde kesintisiz olarak 27 saat 3 dakika uçarak, kendine ait olan en uzun süre havada kalma rekorunu kırmıştı.