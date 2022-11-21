Türkiye'de Xbox Oyunlarını Hediye Gönderme Seçeneği Kaldırıldı!

Özellikle son dönemde Steam'in kur güncellemesi ve bazı geliştirici ve yayıncıların oyunlarını Türkiye'de satışa açmamasıyla birlikte pek çok gelişme yaşandı. Türk oyuncular oyunları neden ön sipariş veremedikleri için isyan ederken, geliştirici ve yayıncılar oyunlarının başka ülkelerden VPN sayesinde Türkiye'den daha ucuza alınabilmesinden şikayetçiydi.

Hâlâ bu konuda geri adım atmayan geliştirici ve yayıncılar bulunuyor. Yakın tarihte çıkacak Marvel's Midnight Suns ve Hogwarts Legacy bu nedenden ötürü ön sipariş ile alınamıyor.

Şimdi ise çok daha ilginç bir karar alındı. Bölgesel fiyatlandırmayı değiştirmek istemeyen Microsoft, oyunlara Türkiye'den hediye yoluyla erişmek isteyen yabancı uyruklu kullanıcıları engellemek istemiş olsa gerek, Türkiye ve Arjantin mağazalarında oyunları hediye gönderme seçeneğini kaldırdı.

Microsoft Türkiye Mağazasında Artık Hediye Gönderme Seçeneği Bulunmuyor

İlk olarak SomosXbox tarafından fark edilen durumla birlikte Microsoft’un Türkiye mağazasında "Hediye olarak satın al" seçeneğini kaldırdığı ortaya çıktı. Oyuncular konuyla ilgili şikayetlerini Microsoft'a iletse de Microsoft cephesinden konuya dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Bu değişikliğin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı da bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un aldığı karar doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.