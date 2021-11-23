Türkiye'de Yakalanan Kurbağalar Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Türkiye'de yakalanan kurbağalar, Avrupa bölgesine ihraç ediliyor. Kurbağa avcılığında Hatay ve Edirne başta gelen iller arasında yer alıyor. 30 kurbağanın 1 kilogram geliyor. Yakalanan kurbağaların kilogramı ise 30 TL'den satılıyor.

Türkiye'de Yakalanan Kurbağalar Avrupa Mutfaklarında Kullanılıyor

AA'daki habere göre Türkiye'nin birçok noktasından çok zahmetli bir şekilde toplanan kurbağalar Avrupa bölgesine ihraç ediliyor. Anadolu'nun birçok noktasında gerçekleştirilen kurbağa avcılığında Hatay ve Edirne başta yer alıyor.

Kurbağalar, kış mevsiminde Edirne'de gündüz vakti yakalanırken Hatay'da ise geceleri yakalanıyor. Avcılar, kurbağaları Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından topluyor. Meriç'in Kadıdondurma köyü de kurbağa toplayıcılığının yoğun olarak gerçekleştirildiği konumlar arasında bulunuyor.

Sabahın erken saatlerinde köy meydanında toplanan avcılar, minibüs aracılığı ile çeltik arazilerine doğru yolculuk yapıyor. Arazilere ulaşan avcılar, kasık çizmelerini giyip kepçelerini ellerine alarak su kanallarında kurbağa avına çıkıyor.

Su kanallarına kepçeyi sokan avcılar, bu esnada suyu ayakları ile karıştırarak suyun dibinde bulunan kurbağaları kepçe aracılığı ile yakalamaya gayret ediyor. Avlanma işlemi gün içerisinde yaklaşık olarak 5 saat sürüyor. Aktarılan bilgilere göre 30 kurbağa 1 kilograma denk geliyor. Avcılar, yakaladıkları kurbağaları kilogramını 30 TL'den satıyor.

Aracılar tarafından satın alınan kurbağalar, büyüklüklerine göre ayrılıyor ve canlı olarak filelere dolduruluyor. Kurbağalar bu işlemlerin ardından ihracaatçı şirkete gönderiliyor. Köyde yaşayan Beyti Aydın, AA muhabirine, 30 senedir kurbağa avcılığı yaptığını ifade etti.

Kurbağa avcılığını kışın yapmayı tercih ettiğini belirten Aydın, topladıkları kurbağa miktarının her gün değiştiğini söyledi. Aydın, bazen 5 kilogram, bazen 20-30 kilogram bazen ise hiç yakalayamadan döndüklerini bildirdi.

Subaşı köyünden Hüseyin Erhan, avcılardan topladığı kurbağaları ihracatçı firmaya ulaştırıyor. Avcıların kurbağaları çeltik tarlalarındaki su kanallarından toplayıp kendisine getirdiklerini belirten Erhan, gerekli temizleme işlemini yaptıktan sonra kurbağaları beşer kilogramlık filelere koyup klimalı ortamda muhafaza ettiğini söyledi.

Haftada iki kez firmanın soğutuculu kamyonunun gelip kendisinden kurbağaları aldığını ifade eden Erhan, kurbağaların beş derece sıcaklıkta 10-15 gün civarında yaşadığını belirtti. En büyük müşterilerin Fransa ve İtalya'daki alıcılar olduğu açıklandı.