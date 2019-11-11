Türkiye Yapay Zeka Teknolojisinde Bölge Lideri

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Türkiye'nin yapay zeka yatırımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Kendi Bölgesinin En Çok Yatırım Yapan Ülkesi'

Yapay zeka teknolojisinin hem şirketler bazında hem de ülkeler bazında önemli bir yeri bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Habertürk ile röportaj yapan Murat Kansu, Microsoft ve Ernst & Young arasında yapılan bir araştırmadan bahsetti.

Söz konusu araştırma sonucu çıkan rapor hakkında konuşan Kansu, "Stratejik önem, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında bölgesinde lider olan Türkiye, kendi bölgesinde yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke olarak öne çıktı. Yaklaşık 3,4 milyar dolar yapay zeka teknolojisi harcamasıyla, son on yılda yapay zekaya en çok yatırım yapan ülke Türkiye oldu." dedi.

Raporun devamına göre yapay zeka ülkemizde tahminleme, otomasyon, iç görü oluşturma, hizmetlerin kişiselleştirmesi ve önlem alma yetenekleri için kullanılıyor. Bunlar yapılırken en çok makine öğrenimi teknolojisinden faydalanılıyor.

Türkiye'deki şirketlerin diğer bölge ülkelerdeki şirketlere göre daha yoğun ve daha önemli yatırımlar yaptığını belirten Kansu, bu yönde yatırımların devam edeceğini belirtti.