Türkiye'ye Büyük Siber Saldırı Yapıldı! İşte Saldırının Yapıldığı Ülkeler

20 Ocak 2020 tarihinde saat 15:00 sularında başlayan siber saldırılar kullanıcıların internete erişmesinde aksamalara sebep oldu.

Dün Türk Telekom'un İnterneti Neden Hizmet Vermedi?

Türk Telekom yaptığı açıklamada DNS servislerine siber saldırı gerçekleştiğini ve alanında yetkin siber güvenlik uzmanlarının saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söylemişti. Yaşanılan sorun saat 18:45'te sona ermişti. Türk Telekom ekipleri siber saldırıdan vatandaşlarımızın etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Sorunun çözüme kavuşturulmasının ardından gözler Parsecure Map'e çevrildi. Siber saldırı haritası Parsecure Map'e göre Türkiye, en fazla siber saldırıya uğrayan ülke oldu. Türkiye’ye en fazla ABD, Çin, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği açıklandı. Siber saldırılar ile mevcut erişimin yavaşlatılması amaçlanmakta.

Siber Saldırı Ne Demek? Siber Saldırılardan Nasıl Korunulur?

Kötü amaçlı kişilerin bilgisayarlara / sunuculara zarar vermek için yaptıkları saldırıya siber saldırı denilmekte. Günümüzde pek çok ülke siber saldırılara maruz kalmakta. Siber saldırılardan korunmak için ziyaret ettiğiniz internet sitelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı internet siteleri size güzelmiş gibi görünebilir ancak o arada cihazınızda bulunan verileri bir anda kopyalayabilir. Antivirüs programı kullanrak bu web sitelerinden korunabilirsiniz.