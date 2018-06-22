Türkiye'ye Gelecek Olan Logan Paul'dan Hayranlarına Mesaj Var!

Dünyaca ünlü YouTuber Logan Paul'un Türkiye'ye geleceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Gençlik Eğitim ve Gelişim Organizasyonu (GEGO) Başkanı ve Galatasaray Lisesi öğrencisi Mustafa Doğukan Yüce'nin davetiyle Türkiye'ye gelecek olan Paul, Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da 17 milyonun üzerinde abonesi bulunan fenomen YouTuber Logan Paul, Türkiye'ye geliyor. Vine’da çektiği kısa videolarla dünyanın en ünlü sosyal medya yıldızlarından biri haline gelen Paul, YouTube ekosistemine katıldıktan sonra popüleritesini daha da artırmıştı.

Gençlik Eğitim ve Gelişim Organizasyonu (GEGO) Başkanı ve Galatasaray Lisesi öğrencisi Mustafa Doğukan Yüce'nin davetiyle Ekim ayında İstanbul'a gelecek olan ünlü vlogger, sosyal medya macerasını Türkiye’deki öğrenciler ile paylaşacak.

Logan Paul’un asistanı ve yakın arkadaşı Spencer Taylor’ın ile ilk temas kurdukları andan itibaren ünlü fenomenin çok istekli olduğunu ifade eden Yüce, Logan Paul’un İstanbul’a ve Galatasaray Lisesi’ne geleceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Logan Paul’un Türkiye ziyaretini Türk gençliğinin tüm dünyada duyurulmasına katkı sağlayacağını belirten Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin tanıtımında sosyal medyanın ve sosyal medya fenomenlerinin çok önemli olduğu bilinciyle, Logan Paul'u gelecek Ekim ayında Türkiye'de ağırlayacağız. Yaptığı canlı yayınlar, videoları ile dakikalar içerisinde yüz binlerce kişiye ulaşabilen bir fenomen olan Logan Paul, Türk gençlerine sosyal medyanın önemini ve gücünü anlatacak,etkin video çekebilmenin ipuçlarını verecek.”

Ayrıca Logan Paul ve ekibinin, Türkiye’nin ve dünyanın ilk interaktif video paylaşım platformu olan Lakapp’ın gelişimi için de önemli destekler bulunacağı da öğrenildi.

Dünyanın en iyi vlog YouTuber’ı olarak gösterilen ve 1 milyon abone barajını aşan ilk insan olan Logan Paul, son dönemde Enes Batur ve Berkcan Güven gibi Türk YouTuber ile çektiği videolarla gündeme gelmişti.