Türkiye'ye Gelen Beyaz Aslanların İsimleri İnternette Belirlenecek

Çok nadir görülen bir tür olan beyaz aslanlardan dört tanesi, geçtiğimiz günlerde Çekya’dan Türkiye’ye getirildi. Tuzla’da kedi cinsine özel olarak dizayn edilmiş Aslanpark’ta bulunan beyaz aslanlar, yaklaşık 21 gün süren karantina ve rehabilitasyon sürecinden sonra ilk defa bugün görüntülendi.

İkisi erkek ikisi dişi olan beyaz aslanlardan dünya üzerinde yaklaşık 30 tane bulunuyor. Koruma altında olan ve Çekya’dan getirilen beyaz aslanlar, yaklaşık 2.5-3 yaşlarındalar ve günde ortalama 20 kilogram et tüketiyorlar. Henüz genç oldukları için 130-150 kilo civarında olan aslanlar, yetişkin olduklarında ise 250 kiloya kadar ulaşabiliyorlar. Henüz hiç doğum yapmamış olan aslanların ilk doğumlarını Aslanpark’ta yapmaları bekleniyor.

Beyaz aslanlar, albino aslanlar ile karıştırılsalar da aslında aynı tür değiller. Bu aslanların renginin beyaz olmasının nedeni, Güney Afrika aslanlarında görülen nadir bir renk mutasyonuna sahip olmalarından kaynaklanıyor. Albino aslanlar ise pigment eksikliği nedeniyle beyaz renge sahipler.

Özel bir hayvan taşıma sistemiyle ülkemize getirilen aslanların turizme büyük katkısı olacağı düşünülüyor. İsimleri internet üzerinden belirlenecek olan beyaz aslanları, önümüzdeki günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.