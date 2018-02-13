Türkiye'ye Gelen Sophia'ya Soru Sorabileceksiniz

Hanson Robotics tarafınfan Hong Kong'ta geliştirilen dünyanın ilk robot vatandaşı robot Sophia Türkiye'ye geliyor. Şimdiye kadar pek çok TV programına konuk olan dünyanın en ünlü robotu, Avrupa'daki çoğu ülkeden önce Marketing Meetup etkinliği kapsmında, ülkemizdeki meraklılarıyla buluşacak.

Teknoloji, pazarlama, IT ve dijital dünya üzerine yoğunlaşan etkinlik Marketing Meetup, bu sene 5. kez düzenleniyor. Her ne kadar insanlığa hizmet etmek istediğini söylese de bizleri ufaktan ürküten, bakışları, sözde insani mimikleri bir garip robotun ülkemize gelmesine vesile olacak bu buluşma, 19 Nisan'da gerçekleşecek.

Kısa süre önce bedenine kavuşan dünyanın ilk insansı robotunun Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu bilmeyen yoktur. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite üyesi olan Sophia'nın, dünyanın sonunu getirip getirmeyeceğini bilmiyoruz ama Türklerin sorduğu sorular karşısında terlemeyi öğreneceğinden eminiz.

Sophia'ya, sosyal medya üzerinden #SophiayaSor etiketiyle sorularını sorabilirsiniz, kendisi 19 Nisan'da sahnede sorularımıza cevap verecek. Üstelik en yaratıcı soruya ücretsiz katılım hakkının verileceği bu etkinlik, Uniq İstanbul'da gerçekleşecek. Sorularınızı Twitter ya da Facebook üzerinden hashtag ile sorabileceğinizi unutmayın.