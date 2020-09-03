Türkiye’nin Yeni Uydusu Türksat 5A İlk Kez Görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan GlobalSAT Show izleyicileri Türkiye için önemli bir ana şahit oldu. Türkiye'nin çok yakın bir tarihte uzaya yollayacağı yeni Türksat 5A uydusu ilk kez canlı yayında görüntülendi.

Uydu ve uzay fuarı GlobalSAT Show dahilinde “TURKSAT 5A ve Fırsatları” başlığıyla yapılan etkinliğe Türksat Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Telekom Uyduları Uzay Sistemleri Başkan Yardımcısı François Gaullier ve SpaceX Ticari Fırlatma Baş Direktörü Stephanie Bednarek eşlik etti.

Airbus Savunma Uzay Bölümünde çok yakın bir tarihte uzaya fırlatılmak üzere bekleyen yeni Türksat 5A uydusu canlı yayında gösterildi.

Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak?

Webinar olarak düzenlenen GlobalSAT Show'da ana konuşmacılardan Glavkosmos CEO'su Dmitry Loskutov, olası uzay yolcuları için bazı yeni seçeneklerinin olduklarını söylüyor.

Türksat 5A geliştirme ekibinde daha önce model uydu yarışmalarında dünya ikincisi olan Çağla Ayça Dursun ve milli gözlem uydusu RASAT’ın takım kaptanı olarak görev yapan Sedat Taha Şener de yer alıyor.

Türkiye için Airbus Savunma Uzay Bölümünden fırlatılacak yeni uydunun kullanım tarihi henüz paylaşılmadı. Ayrıca Türksat 5A’nın canlı yayınlandığı GlobalSAT Show'u izlemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Etkinlik dahilinde diğer uydu teknolojilerini de izleyebileceğinizi belirtelim.