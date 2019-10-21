Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektöründe Fark Yaratıyor

Türkiye geleceğin en önemli enerji kaynaklarından olan yenilenebilir enerjide yatırımları ile dikkatleri çekiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye, Avrupa'da en fazla yenilenebilir enerji kapasitesi bulunan beş ülkeden biri olacak.

Avrupa'nın İlk Beş Ülkesinden Biri Olacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Yenilenebilir Enerji 2019" raporundan yapılan alıntılara göre Türkiye yenilenebilir enerji konusunda başarılı gözüküyor. Tekrar kullanılabilir ve doğaya dost enerji kapasitesinin geçen yıla göre yüzde 50 artarak 63 gigavata ulaşması bekleniyor.

2024'e ilişkin yapılan analizlerde ise 1219 gigavat ile ilk sırada Çin yer alacakken hemen arkasından 411 gigavat temiz enerji kapasitesiyle ABD takip edecek. Avrupa'da yenilenebilir enerji konusunda ilk beşe girmesi beklenen Türkiye, 63 gigavat temiz enerji kapasitesiyle İtalya'dan sonra geliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan IEA Kıdemli Analisti Heymi Bahar ülkemizdeki enerjinin büyük çoğunluğunun güneş ve rüzgar enerjisinden üretileceğini ifade etti. Analist Bahar'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Bu dönemde özellikle dağıtık güneş enerjisi kapasitesindeki artış dikkati çekiyor. Beklentimiz, market, fabrika, okul veya organize sanayi bölgeleri (OSB) gibi daha büyük çaplı alanlarda dağıtık güneş enerjisi kurulumlarının devreye alınması. Bu kurulumlar evlerin çatılarında da olacaktır ama asıl büyümenin OSB veya fabrika gibi büyük kapasitelerden sağlanacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve kıyı derinliğinin fazla olmamasını dikkate aldığımızda, önemli bir offshore (deniz sondajı) potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa'da offshore kapasitesinde artış bekleniyor."