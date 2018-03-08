Türkiye, Yerli E-Posta Çalışmalarına Başladı

Yerli ve milli yazılım projeleriyle atağa kalkan Türkiye, kendi e-posta servisini geliştirmek için harekete geçti. "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, yerli elektronik posta çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi, ICT Medya ve Harput Ajans işbirliği ile düzenlenen 2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" etkinliğinde konuşan Zerey, yerli yazılım ve yerli ürün konusuna çok büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Zerey, sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

"1 Nisan 2016-1 Nisan 2017 arasında yerli ürün kullanım zorunluluğu mobil operatörlerde yüzde 30, 1 Nisan 2017-1 Nisan 2018 için en az yüzde 40, daha sonrası için yüzde 45 olacak. Ama ne yazık ki yerli ürün oranımız yüzde 3'ü bulmuyor. Bu alanda ciddi açığımız var. Çalışmalar devam ediyor. Yerli ürün baz istasyonu ULAK'ın seri üretimi ASELSAN tesislerinde başladı. Bir ay sonra teslimatlar yapılacak. İlk başta Anadolu'nun kırsal bölgelerine birinci fazda 398 ULAK baz istasyonu kurulacak"

Veriler Türkiye'de Kalacak

PTT Messenger üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Zerey, gerekli uygunluğa eriştikten sonra uygulamanın kamuda yaygınlaştırılacağını ifade etti. Yerli yazılım ürünleriyle birlikte bilgilerin yurt içinde kalacağını söyleyen Zerey, "TÜBİTAK ile beraber yerli bir elektronik posta çalışmamız var. Bunu da yakında açıklayacağız. Bilgilerin Türkiye'de kalması, dışarıya gitmemesini istiyoruz" dedi.

Yerli ve milli e-posta sisteminin çalışmasının 2018 yılının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.