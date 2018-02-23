Türkiye Yerli İnsansız Tank Projesi İçin Harekete Geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız" açıklaması, acaba böyle bir yönde çalışma mı var? sorusunu akla getirmişti. Bu önemli açıklamanın arka planı bugün itibarıyla belli oldu.

Savunma sanayiinde yerli üretim payını yüzde 65'e çıkartan Türkiye, geliştirdiği projelerle tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. Tank, helikopter, zırhlı araç, askeri teçhizat ve daha birçok yerli ve milli proje geliştiren Türkiye, ürün yelpazesini her geçen gün artırıyor.

Ekonomik ve sosyal politikaları içeren 11. Kalkınma Planı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnsansız tank üretmeliyiz" açıklamasından önce konuyla ilgili Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın (SSM) bir yarışma düzenlediği belirtildi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında konunun detaylı bir şekilde masaya yatırılırken, insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçları için de yerli projeler SSM'ye sunuldu.

SSM tarafından düzenlenen 'İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nda 400 projeden 16'sı finale kalmayı başardı. 'Efe' adlı proje birinci, 'Dost' ikinci, 'Otosar' da üçüncü oldu. Birinciliği elde eden 'Efe' adlı proje, 'silah sistemleri', 'yaralı kurtarma', 'mayın tespit ve imha', 'yük taşıma', 'sokak arası ateş altındaki asker transferi' gibi modüller yer alıyor.

Estonya savunma şirketi MILREM, Arap Emirlikleri'nden IGG şirketi ile Türkiye'den ASELSAN işbirliğiyle ilk tam modüler insansız kara muharebe aracını 2017'de Abu Dabi'deki Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansı'nda tanıtmıştı. MILREM ile IGG-ASELSAN ortak üretimi olan otonom araç, ASELSAN patentli uzaktan ateşleme istasyonu SARP'ı kullanıyor.