Türkiye Yoğun Bakım Doluluk Oranı ve Yatak Doluluk Oranı Açıklandı

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Türkiye yoğun bakım doluluk oranı kaç? Merak edilen detaylar haberimizde. İşte Türkiye yoğun bakım doluluk oranı.

Türkiye Yoğun Bakım Doluluk Oranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşma yaptı. Koca yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık."

1 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 320.70 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.263'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.507 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 281.151 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını yakın temas yolu ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.