Türkiye’de 150.000 Kişiye Antikor Testi Yapılacak! İşte Sebebi

Türkiye genelinde 150.000 kişiye, örnekleme metoduyla antikor testleri önümüzdeki hafta yapılmaya başlanacak. Testlerin, genel toplum sağlı durumunu, bağışıklık oranlarını tespit etmek için yapılacağı belirtildi. Tüm Türkiye’de toplam 150.000 kişiye yapılacak olan antikor testleri için kişi sayısı, istatistikçilerin ve enfeksiyoncuların gerçekleştirdiği katsayı hesabıyla belirlendi.

İstenilen verilerin elde edilebilmesi için minimum 150.000 kişiye test yapılmasının gerektiği ifade edilirken Elisa testi yapılacak olan kişilerin yaş grupları, meslek grupları, kalabalık yerlerde çalışanlar ve kentlerin kıyı mahallelerinde yaşayanlar şeklinde gruplandırılacağı belirtildi. Türkiye genelinde antikor testi yapılacak 150.000 kişi, nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak farklı illerden seçilecek. Nüfus yoğunluğuna göre en çok antikor testinin İstanbul’da yapılacağı belirtiliyor. İstanbul için en az 35.000 kişiye test yapılması öngörülüyor.

Elisa Test Sonucuna Göre Normalleşme Dönemi Başlayabilir

Bütün illerin nüfuslarına göre katsayı belirleneceği ve o ilin bağışıklık oranını vermesi için belirlenen sayıda testin uygulanacağı belirtiliyor. PCR testleri gibi karmaşık olmayan Elisa testi için sağlık ekipleri oluşturulacağı ifade edilirken testin 45 dakika sonuç vereceği ve çalışmak için canlı materyale gerek duyulmadığı belirtiliyor. Elisa testinin poliklinikler hariç tüm hastanelerde yapılabileceği söyleniyor.

Uzmanlar bir yanlış anlamaya neden olmamak için Elisa’nın test adı olduğunu sadece AIDS için değil pek çok sayıda bulaşıcı hastalığın Elisa testiyle saptanabildiğini hatırlatıyor. 45 dakika içinde sonuç veren Elisa testinden verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle birlikte 15-20 gün içerisinde bağışıklık sistemiyle ilgili bir tabloya ulaşılabilmesi hedefleniyor. Sonuçların, koronavirüsüyle mücadele döneminde normalleşmeye başlanabilmesi için il bazında etkili olacağı, bağışıklık oranı da göz önünde bulundurularak iller için normalleşme sürecine girilip girilemeyeceğinin kararlaştırılacağı belirtiliyor.