Türkiye'de En Çok Bulunan Telefon Markası Açıklandı: Hangi Marka Kaçıncı?

Türkiye'de en çok bulunan telefon markası hangisi? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını açıkladı.

Türkiye'de En Çok Bulunan Telefon Markası Hangisi?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2020'nin Ekim-Kasım-Aralık döneminde 2 milyon 268 bin adet akıllı telefonun IMEI kaydı yapıldı. Samsung 711 bin mobil cihaz (ve yüzde 31’lik pay) ile ilk sırada kendisine yer bulurken Apple 342 bin adet (ve yüzde 15’lik pay) ile ikinci sırada yer aldı.

Apple'dan sonra ise 319 bin adetlik IMEI kaydı ile Redmi geldi. IMEI kaydı yapılan cihazların çok büyük bir kısmının akıllı telefonlardan oluştuğu görüldü. Akıllı telefonların yaklaşık %70 paya sahip olduğu paylaşıldı. 2020 yılının son 9 aylık sürecinde IMEI kaydı yapılan akıllı telefon sayısının 7.7 milyon rakamlarını bulduğu aktarılan bilgiler arasında yer almakta.

Türkiye’deki Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Kaç?

Statista, 2019 yıl sonu verilerinden elde etitği bilgiler ile beraber Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülkenin akıllı telefon kullanıcı sayısını açıkladı.

Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre en fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Yayımlanan verilere göre Çin’de toplamda 851 milyon kişi akıllı telefona sahip.

Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında bulunmuyor. Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 260 milyon kullanıcı sayısı ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor.

Paylaşılan bilgilere göre listenin dördüncü sırasında 97 milyon kullanıcı sayısı ile Rusya yer alırken listenin beşinci sırasında 84 milyon kullanıcı ile Endonezya bulunuyor.